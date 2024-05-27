這將帶來一些挑戰，例如如何處理所有這些功耗(power consumption)，以及如何設計資料中心，讓它更有效率。有一種解決方案是液態冷卻，而有一檔大家不容錯過的股票是走在這個趨勢上，就那就是散熱大廠維諦(Vertiv)，該公司有望成為AI資料中心的大贏家。

輝達執行長黃仁勳曾說：「如果你願意的話，我們也一直在為整個生態系統啟動幫浦，讓它們為液體冷卻做好準備。

圍繞在資料中心功耗和提高效率的問題，市場上將會出現一些主要贏家，其中一個明顯的例子是Vertiv，該公司在過去一年股價上漲了555%。

相較之下，輝達在過去一年僅上漲243%。

此外從2023年到2028年，液體冷卻市場預計將以54%的年均複合成長率增長。問題是，華爾街是否仍然低估了擴建和液體冷卻的需求？

維諦銷售多種解決方案，是液體冷卻領域的領導廠商。它確實有競爭對手，但是關鍵挑戰是擴大規模。

而且隨著輝達Blackwell平台的擴展，市場是否低估了未來18個月伺服器所需的擴建和液體冷卻的需求。

黃仁勳曾說：「我們在生態系統中一直在談論Blackwell，已經有一段時間了，還有CSP、資料中心、ODM、系統製造商、供應鏈，除此之外，還有冷卻供應鏈、液冷供應鏈、資料中心供應鏈。沒有人會對Blackwell到來以及GB 200(Grace Blackwell 200)一起提供的功能感到驚訝。GB200晶片將會非常出色」。

黃提到的這些AI伺服器的熱包絡(thermal envelope)和功耗需要液態冷卻，而液態冷卻如果有爆發式成長，贏家可能會是Vertiv。