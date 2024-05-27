5月27日，大陸外交部發言人毛寧主持例行記者會。彭博社記者提問，有美國議員表示支持台灣防衛。對於中方在台灣附近進行軍事演習，國會眾議員邁克·麥考爾表示，他將呼籲有關各方加快向台灣的武器運輸，以達到威懾目的。毛寧回應，敦促相關人士停止打「台灣牌」。

毛寧表示，美國有關議員不顧中方強烈反對，執意訪問台灣，違反一個中國原則和中美三個聯合公報，也違背了美國政府作出的僅與台灣保持非官方關係的政治承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，將採取必要措施堅決捍衛國家主權和領土完整。

毛寧強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方堅決反對美台軍事聯繫，反對武裝台灣，敦促美國有關議員停止打「台灣牌」，停止干涉中國內政，停止支持縱容「台獨」分裂勢力，停止損害中美關係和台海和平穩定。