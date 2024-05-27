展望2024年，信昌電看好AI伺服器、資料中心、5G基站、電動車、充電樁為主要市場預估成長較高之領域，信昌電大尺寸、高功率MLCC／Chip-R應用機會增加；在電動車、5G電源以及太陽能逆變器（Solar inverter）領用，因被動元件占物料清單比率不高，以MLCC取代薄膜電容的趨勢可期。

法人關注信昌電稼動率以及大陸汽車市場內捲對公司的影響，信昌電總經理陳淳學表示，過完農曆年回來之後，接單及拉貨趨於強勁，公司稼動率最低的情況在去年第三季，目前已經回升至70～75％，他看好從現在到下半年，稼動率將持續回升，第二季、第三季營收看成長，預期下半年營運優於上半年，今年度的展望也比去年正向。

陳淳學也提到，車用客戶比亞迪降價，的確要求供應鏈讓利，信昌電很難置身事外，不過信昌電的產品屬於特殊品，並非消費性產品，因此被要求的降幅不大。

信昌電同時看好幾大趨勢，包括特殊應用市場如Medical 、 Aerospace預估成長；高可靠度NPO MLCC取代Film Cap及X7R、X7T MLCC取代鋁及鉭電解電容機會增加；5G應用之相關射頻元件大量增加，進而帶動LTCC及高頻低介電濾波應用陶瓷粉末需求提升；隨著EV市佔逐漸提高及車用及充電樁相關需求升高，應用於車載及充電設備之陶瓷粉末隨之增加。

據信昌電統計，今年第一季以工業應用居營收比重大宗，達43％；網通、車用分居二、三，達34％、12％；消費性電子、利基型產品分別達7％、3％。