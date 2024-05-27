物價通膨讓許多民眾苦不堪言，不過其實連老闆也都是只是苦苦掙扎。一位網友近日分享台北東區某家麵店的公告，說明不少人以為店內的榨菜肉絲麵成本18元賣80元、沙茶肉燥乾麵成本20元賣70元，「老闆賺死了」，但事實上一個客人到店的成本就高達65.9元，「幾乎是靠湯跟小菜在活！」，貼文曝光後引發熱議。

原PO分享麵店公告「台灣的兩種數學」，原來老闆被客人嫌貴，客人以為榨菜肉絲麵的榨菜、肉絲、麵、青菜、油蔥、蔥花、高湯成本共18元，沙茶肉燥乾麵的沙茶醬、肉燥、麵、青菜、油蔥、蔥花成本共20元，賣的卻是80元、70元，「老闆賺死了，一定開超跑住豪宅！賺麼多還一直漲價！真是貪得無厭！」；不過事實上，麵店的房租、人事費、勞健保、水電、雜支一個月就要43.5萬元。

老闆說明，現在沒有見紅休徵不到人，日來客沒300人繳不出房租、超過300人員工會喊累跑光，老闆一個月開22天、日來客300人，「一個客人進門坐下來，點什麼先不說。食材先不論我的成本就是65.9元」，如果只賣榨菜肉絲麵、沙茶肉燥乾麵都是虧損，麵店的食材成本約佔了月營業額的4成半，「一碗牛肉乾拌麵我只賺2塊。幾乎是靠湯跟小菜在活！這樣解釋您還會覺得老闆賺您很多嗎？！」

對此，許多網友紛紛回應，「老闆好帥」、「東區的店租真的不好說」、「其實老闆沒錯啊，嫌貴可以不要吃」、「這老闆一定是會回酸民Google評論的」、「真的很氣…」、「蠻有趣的，我先不管他算的對不對，確實太多人只算食材成本就在幹幹叫」、「笑死超派，不過遇到奧客還真是有理說不清」。