賴清德總統今天接見美國眾議院外交委員會主席麥考爾率領的慶賀團，他推崇美國前總統雷根「實力帶來和平」的理念，強調未來會推動國防改革，提升國防實力。麥考爾承諾，未來他會致力於解決雙重課稅問題，讓更多美國投資進到臺灣，美國未來也會持續確保沒有人試圖破壞和平現狀，抑止臺灣的蓬勃發展。

賴清德今天接見「美國聯邦眾議長指派外交委員會主席麥考爾跨黨派議員慶賀團」時表示，此訪團是他就任總統後，第一個來訪的美國國會議員團，以行動展現出對新政府與臺灣人民的堅定支持。他要向訪賓們表達誠摯感謝。

今年是臺美關係發展的重要基石—《台灣關係法》立法45周年。過去這段時間，麥考爾等眾議員舉辦以臺灣為主題的聽證會協助臺灣。他再次感謝訪賓們對臺灣如此情深義重，用行動支持臺灣。

賴清德重申，未來，新政府將秉持「四個堅持」，並積極落實「和平四大支柱行動方案」，與美國及理念相近國家持續加深合作，共同維護區域的和平穩定與繁榮發展。

他說自己非常推崇雷根前總統「實力帶來和平（Peace Through Strength）」的理念，因此，未來他會推動國防改革，提升國防實力，向世界展現臺灣人民保衛家園的決心。也期盼未來在大家的支持之下，美國國會持續透過各項立法作為，協助臺灣強化自我防衛能力，增進臺美間的交流合作。

賴清德也感謝美國國會大力支持，通過《印太安全補充撥款法案》，展現維護臺海和平穩定的堅定決心。並促成「台美21世紀貿易倡議」。他期待後續談判能夠及早展現成果，也希望儘早解決臺美雙重課稅問題，共同促進雙邊投資及產業合作。展望未來，相信臺美關係將持續深化，開創新篇章，創造更豐碩的交流成果。

麥考爾致詞時，先用中文說：「我們愛臺灣」，引來大家一陣掌聲，他提到，一年前他曾訪問臺灣，與當時擔任副總統的賴清德見面，「很高興臺灣在適當的時機擁有合適的領袖」，臺灣人民擁有一位非常有勇氣的領導者，他們也非常期待接下來的合作。

他代表美國聯邦眾議院議長強生表達美國國會兩黨對臺灣的一致支持，並承諾，會持續跟臺灣站在一起。相信只要彼此團結，就能更加強大。「政治止於大海之濱」，亦即他們來到這裡，不是代表共和黨員或民主黨員，而是代表美國人民對這座美麗島嶼的強勁支持。

麥考爾引用賴清德就職演說中提到「主權在民」的說法表示他非常認同。他說，今年雙方正在慶祝《台灣關係法》立法滿45周年，這項法案指引著雙邊夥伴關係，以及美國對臺海和平的承諾。

《台灣關係法》中有三項重要的對臺保證。第一，提供臺灣防衛性武器；第二，臺灣的未來將由和平方式決定；第三，美國必須維持抵抗訴諸武力或脅迫的能力，以確保臺灣人民安全。他說，這是他們的主張，未來也會持續堅守。

對於大陸解放軍在賴清德就職演說3天之後就進行環台軍演，麥考爾認為，這顯示出他們無意依循1979年訂立的《台灣關係法》，以和平方式與臺灣互動。

他呼籲，所有民主國家都必須團結在一起，對抗侵略與暴政。並點名，無論是俄羅斯總統普丁、伊朗領袖哈米尼或是中國國家主席習近平，這些聯盟正在侵蝕世界和平。自從二戰以來，我們從未見過如此明目張膽的暴力或是侵略行為。

麥考爾稱讚臺灣是民主國家創新的引擎，透過賦予臺灣人民自由與民主，這座島嶼已經蛻變成一個科技強國。未來他也會致力於解決雙重課稅問題，讓更多美國投資進到臺灣，反之亦然。兩國人民並肩合作，能強化新興科技，像是AI、量子電腦等技術的發展，使我們更加繁榮，並解決許多社會問題。

麥考爾提到，美國將軍麥克阿瑟曾將臺灣形容為永不沉沒的航空母艦，美國未來也會持續確保沒有人試圖破壞和平現狀，抑止臺灣的蓬勃發展。美國永遠是臺灣可信賴的盟友，將持續支持臺灣；「任何脅迫或恐嚇都不會減緩或阻止美國國會對臺灣的例行訪問」。他期待雙方有美好的未來，齊心協力維持區域的和平與繁榮。