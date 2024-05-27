中日韓領導人會議27日時隔4年5個月重啟。三方商定恢復該會議機制，今後定期舉行會議。韓國總統尹錫悅、中國國務院總理李強和日本首相岸田文雄當天在原總統府青瓦台舉行第九次韓中日領導人會議，並簽署包括上述內容的聯合宣言。三方在會上就外交、安全、經貿、人文交流領域的合作方案進行了探討。

據韓聯社報導，三國領導人一致評價稱，其間諸多領域的合作進一步深化，給三國政府和民眾帶去實惠，成為區域合作的重要平台。三方就合作發展方向達成了三項協議，具體包括：重申定期舉辦三國領導人會議和部長級會議的原則，為實現三國合作制度化傾注努力；繼續加強韓中日三國合作秘書處（TCS）的力量；力促合作成果實際惠及三國國民，通過「韓中日＋X合作」，與其他地區共同實現繁榮。

與此同時，三國領導人表示，通過本次會議再次確認了韓半島與東北亞的和平、穩定、繁榮是我們的共同利益和共同責任。我們重新強調了對區域內和平與穩定、韓半島無核化、被綁架者問題的各自立場。三方還商定，繼續為以政治方式解決韓半島問題而付出積極努力。

在經貿領域，三國領導人強調了透明、順利、有效落實《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的重要性，並宣布將繼續討論加快三國自貿協定談判的方案。三方重申RCEP是開放包容的區域合作機制，將鼓勵RCEP共同委員會加快討論新成員國加入RCEP的流程。

中日韓領導人會議是東協和中日韓（10＋3）框架以外的單獨舉行的三國領導人會議。2019年是中日韓領導人會議舉行20周年，中日韓領導人會議在中國四川成都召開。後來由於韓國大法院對原被徵勞工案件判決日本企業賠償，日本政府則強烈反對，加之新冠疫情影響，從2020年至2023年，三國領導人未舉行會議。