富達全球科技基金經理Hyun Ho Sohn指出，科技七巨頭今年來走勢也出現分歧，部分依然是大盤領頭羊，但部分消費品牌股價則明顯落後。儘管電子零件及整體半導體訂單出現回穩，但復甦步伐緩慢，通訊設備及電動車產業鏈庫存仍高於過往平均。鑑於許多企業不急於提升資訊科技設備，不斷延後相關計劃進程，也影響不少科技服務業及部分軟體公司收益。

Hyun Ho Sohn說，放眼科技七巨頭之外的公司，IT顧問、數據中心及雲端計算企業等，仍是被忽略的AI時代長期受惠者，支付服務及相關網路是電子商務及全通路零售發展的重要部分，具規模及科技優勢的企業有望把握這些長期增長契機。訂閱制影片播放平台及音樂串流平台變現能力雖未完全反映，但產業領導者仍處於有利位置，有望受惠於產業進一步整合。市場視為人工智慧時代贏家的企業，如半導體及相關硬體公司，股價已出現溢價。從風險報酬角度，溢價可能降低投資吸引力。市場預期大規模投資於AI基建設備的進程不會減慢，並認為生成式AI雖具長期發展潛力，但同時存在風險。

Hyun Ho Sohn說，值得留意的是，不少人工智慧受惠者仍被市場忽略，投資人應關注當中不需依靠AI應用迅速普及，並能將生成式AI作為獲利長期增長動能的企業。如雲端計算無論AI應用發展進度如何，都將受惠於客戶持續升級需求，業務發展可望持續增長；無論哪種人工智慧晶片表現出色，或哪類半導體客戶較具優勢，半導體晶圓代工企業也有望受惠AI發展。同時，AI顧問公司也將透過協助各產業採用AI而獲利。

展望2024年接下來月份，富達預期人工智慧主題投資範疇將持續擴展，因產業鏈中尚未被發掘的機會眾多。雲端計算發展重新加速，將為相關硬體設備及軟體帶來順風；半導體、IT服務和通訊設備等產業評價也變得吸引。隨著投入支出增加，且大型企業應用生成式AI速度低於預期，部分人工智慧企業存在營運風險。