街口投信表示，據外電報導，澳洲能源市場營運商（AEMO）最新電力市場展望表示，由於與風能和太陽能發電場相關的輸電線路安裝延遲，澳洲面臨電力短缺的風險，對該國能源轉型計劃構成挑戰。該營運商去年12月表示，為避免供應短缺，需要新建和升級約1萬公里的輸電線路。

此外，由於電網瓶頸不斷加劇、市場改革也增加了發電商的不確定性，再加上屋頂空間短缺，導致中國太陽能發電的飛速發展正在放緩。政策研究機構－特里維姆Trivium的分析師表示：未來幾年，這將成為所有省份都將面臨的一個巨大問題，因為電網已經飽和，基礎設施不堪重負。

另外，英國國家電網表示，該公司計劃透過配股的方式籌集約89億美元的資金，並準備向能源電網投資600億英鎊，以利將更多的再生能源發電廠併入電網，進而達到2035年實現電力產業脫碳的目標。

而義大利國家電力公司董事長也表示，電網投資具有經濟吸引力，並於去年11月宣布將專注於電網業務，而該公司的主席表示，要實現2050年淨零碳排放的全球目標，需要將高壓和配電網增加一倍以上，以輸送越來越多的電力，逐漸取代化石燃料。

街口投信表示，隨著電動車繼續滲透美國汽車市場並對電力需求產生影響，2024年前2個月美國電動車（EV）電力消耗較2023年同期增長50％以上。根據美國能源資訊管理局（EIA）的數據，截至2024年2月，電動車的總用電量為158萬兆瓦時（MWh），而2023年同期為104萬兆瓦時。

街口投信指出，目前太陽能在美國發電量中所佔的總體份額很小，其中2023年太陽能發電場發電量不到美國公用事業發電量的6％。因此在電力需求持續快速攀升的情況下，美國的清潔能源以及全球的電網建設仍有很大的成長空間。

街口投信說，根據密西根大學和康乃爾大學的研究人員研究顯示，銅礦的開採速度不足以跟上美國目前將國家電力和汽車基礎設施轉向再生能源的政策指導方針。到2050年，如果要滿足全球對於銅的需求量，則每年需要投產6個新的大型礦場才能夠達到此一目標。