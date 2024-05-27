進一步細探這30檔收盤價創新高的ETF，以近五日日均成交量來看，以00946群益科技高息成長人氣最熱絡，日均量近4.2萬張，近一周股價上漲4.2％，不僅更勝大盤，也是今年來掛牌的台股ETF新兵中，表現最佳的產品，觀察其前五大持股中的鴻海、聯發科、日月光投控都是今日表現較強勢的個股。而收盤價同創新高、成交量排名第二與第三的產品則分別為0056與00881（國泰台灣5G）。

中華電股東會長達近15小時 通過每股配息4.758元
台積電衝上843元 台股早盤反彈 羅昇、穎漢再飆漲停
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