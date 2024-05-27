進一步細探這30檔收盤價創新高的ETF，以近五日日均成交量來看，以00946群益科技高息成長人氣最熱絡，日均量近4.2萬張，近一周股價上漲4.2％，不僅更勝大盤，也是今年來掛牌的台股ETF新兵中，表現最佳的產品，觀察其前五大持股中的鴻海、聯發科、日月光投控都是今日表現較強勢的個股。而收盤價同創新高、成交量排名第二與第三的產品則分別為0056與00881（國泰台灣5G）。
大盤多頭氣盛 30檔台股ETF淨值創新高
台股多頭氣盛，今日加權指數上漲238.43點，收在21,803.77點，再創歷史新高，單日漲幅為1.11％，三大法人合計買超近124.11億元。以盤面強勢族群來看，AI概念股持續發光發熱，不僅台積電一度在盤中創下新高，終場來看，聯發科、日月光投控也都創收盤價新高，今天分別勁揚7.53％和3.76％，而近期表現強勢的鴻海也上漲5.11％，股價創近16年來新高，台股ETF表現同樣也水漲船高，統計27日所有台股ETF都收紅，其中更有30檔ETF收盤價創新高，當中也包含兩檔近月上市的新兵00946（群益科技高息成長）、00943（兆豐電子高息等權）。
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