台股多頭氣盛，今日加權指數上漲238.43點，收在21,803.77點，再創歷史新高，單日漲幅為1.11％，三大法人合計買超近124.11億元。以盤面強勢族群來看，AI概念股持續發光發熱，不僅台積電一度在盤中創下新高，終場來看，聯發科、日月光投控也都創收盤價新高，今天分別勁揚7.53％和3.76％，而近期表現強勢的鴻海也上漲5.11％，股價創近16年來新高，台股ETF表現同樣也水漲船高，統計27日所有台股ETF都收紅，其中更有30檔ETF收盤價創新高，當中也包含兩檔近月上市的新兵00946（群益科技高息成長）、00943（兆豐電子高息等權）。