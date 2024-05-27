綽號小迷糊、73歲資深藝人張琍敏，1972年演出中視《家有嬌妻》，締造超高收視率爆紅，後來她還發過多張專輯，橫跨影視歌三棲的實力派女神。旅美超過30年的張琍敏近日返台接受《中時新聞網》專訪，分享近況外、超狂身分曝光了。

談到美國的生活，張琍敏笑說，「我都在做農婦，本身喜歡花花草草，在自己的小菜園裡種番茄、黃瓜及生菜等，夏天吃沙拉不需出門買，每年數量多到吃不完，我就會像農婦一樣四處分享給鄰居、朋友們」。

獨/73歲《家有嬌妻》張琍敏驚人近況曝！「超狂身份」享受人生沒有包袱

張琍敏出道至今，體重仍維持50公斤，當年的衣服都還能穿。(游定剛拍攝)

張琍敏長年生活作息很自律，身材、臉蛋保養得宜，歲月似乎沒在她臉上留下痕跡。而張琍敏透露，「出道至今體重仍維持50公斤，當年的衣服都還可以穿」另外，她談到多年來，「每天早上都會切檸檬片帶皮，再放薑、紅棗、枸杞和桂圓，用熱水沖泡來喝，取代咖啡對身體很健康」。

張琍敏喜歡在美國住家種花草，自嘲像農婦。(張琍敏提供)

如何保養祕訣？張琍敏坦言，「我沒特別保養，也沒有做醫美，讓自己心情開心最重要的，說養生倒不如說養心，只要內心很平靜，沒有太多奢望，我常常自得其樂，珍惜擁有的一切，就是最大的幸福」。至於飲食方面，她則說，「沒有特別忌口，我喜歡吃火鍋肉，但不喜歡吃牛排，從小就不愛吃肥肉、五花肉」。

張琍敏享受人生下半場，回台見老友很開心。(張琍敏提供)

人生如果能重來，張琍敏分享，「若投胎還具備本身演藝才華，還是會選擇當藝人，我很熱愛這份工作，這是老天爺恩賜的禮物，讓我會唱歌和演戲」。

張琍敏2010年曾在台北開演唱會。(資料照)

事實上，張琍敏出道超過50年，1986年婚後遠嫁美國，淡出演藝圈，最後一部戲劇作品，停留在1970年，她嬌媚、楚楚可憐的氣質， 留給觀眾深刻的印象。 久未在台露面，有何演藝計畫？張琍敏笑稱，「沒有欸，我現在很享受人生、最沒有包袱的時候，每次回台灣見老友，看到大家過得平安就很開心」。