台鐵台東餐務廚房部分環境、設施缺失不符衛生規範，台東縣衛生局命業者於6月12日前限期改善。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台鐵台東餐務廚房製售的便當日前驚見「斷頭大蟑螂」，台東縣衛生局今（27）日主動前往稽查，部分環境、設施缺失不符衛生規範，命業者於6月12日前限期改善，避免孳生病媒。

台東縣政府表示，民眾所購買的便當是由台鐵台東餐務廚房製作紙盒裝的分隔餐盒，僅於列車供應販售。台東縣衛生局雖未接獲投訴，但基於維護食品安全、保障消費者權益，主動前往台鐵營運處花蓮餐分處台東餐務廚房進行稽查。

衛生局指出，餐廳作業場所、設施衛生管理及品保制度均待改善，包含食材須加蓋、水溝加強清潔等，若屆期未改善，將依食安法處新台幣6萬元至2億元罰鍰。

衛生局強調，依據食品良好衛生規範準則(GHP)附表一食品業者之場區及環境良好衛生管理基準規定，所有場區皆應實施有效之病媒防治措施，避免發現有病媒或其出沒之痕跡。民眾若有任何食品安全疑慮，請撥打食安專線089-331172衛生局食品藥政科洽詢。