基隆市日前有飼主為家中的老狗打抱不平，希望市府能夠放寬要求寵物絕育的相關規定。不過動保團體卻支持市府做法，認為經過動物醫院的評估，才能避免絕育相關規定不致淪為虛文。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市日前有飼主為家中的老狗打抱不平，希望市府能夠放寬要求寵物絕育的相關規定。不過動保團體卻支持市府做法，認為經過動物醫院的評估，才能避免絕育相關規定不致淪為虛文。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市日前有民眾在社群網站陳情，指家中有高齡12歲的老狗，仍被基隆市動保所要求進行絕育，飼主認為動保所要求過於嚴苛，外縣市申報條件甚至不需檢附證明。近日有動保團體指出，絕育及寵物登記是動保法規範的飼主責任，並不認為基隆動保所的做法不對。

民眾表示，家中有一頭高齡12歲的老狗，不僅傷殘且早無生育能力，但他接獲基隆市動保所要求，應為犬隻辦理絕育手術，民眾向動保所反應希望愛犬能免做絕育手術，動保所則要求飼主提出犬隻的診斷證明。民眾認為，台北市只要犬隻年滿8歲，就可以申請免絕育，認為基市動保所的做法不夠人道也不夠友善。

不過，隨著消息傳出，卻有動保團體抱持不同的看法。台灣防止虐待動物協會執行長姜怡如認為，在《動物保護法》裡明文規定，絕育及寵物登記是飼主的責任，且此一做法對犬隻的源頭管理非常有必要。她認為，許多飼主往往以年邁或其他理由做藉口，規避寵物絕育；她認為，藉由動物醫院的專業評估、開立診斷證明書具有充分的正當性。

台灣動物社會研究會議題研究主任林岱瑾也認為，農業部在2015年發布的「申報特定寵物免絕育及繁殖需求應注意事項」中，就明確地要求飼主為犬隻申報免絕育時，應提供動物醫院開立的不適絕育證明，讓獸醫師充分評估犬隻的健康狀況，並符合《動保法》規範。

基隆市政府產業發展處長林鼎超表示，他可以理解民眾對於愛寵接受絕育手術的不捨，但一方面這是依據《動保法》明文規定去執行的政策，另一方面，若民眾的愛寵的確不適合接受絕育手術，也可以藉由動物醫院開立證明，讓其免受一刀之苦。

林鼎超說，為家中的毛小孩提供良好的醫療規畫以及飼養環境，是身為飼主所必須肩負的重任，同時，為愛寵辦理寵物登記、絕育與狂犬病防疫，便如同給子女身分證明與醫療保健般重要。他期望飼主與法規皆能與時俱進，作為行政監督的地方動保機關也能人性化調整施政策略，共同提升毛小孩的動物福祉。