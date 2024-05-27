商總理事長許舒博今日透露，開放旅遊是產業積極與新的政府爭取與表達需求，5月底前會有好的消息，包含陸團來台可以期待。

許舒博表示，兩岸經貿穩定和旅遊開放很重要，這幾天一直與新政府溝通當中，近期會有好消息，包含航班的增加，以及旅遊人數的增加。

好消息包含陸團來台嗎？許舒博說，可以預期，有這方面思維，月底前會有好的答案。

至於，近期共軍軍演的問題，許舒博表示，如果大家都卡在這裡就無法前進，該開放的還是開放，都釋出善意才會解決問題。