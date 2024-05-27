花敬群說，「住都中心走到哪裡、國家就走到哪裡」，住都中心在執行國家住宅政策的第一線，未來將是內政部的「最強外掛」，要在短時間內完成的龐大社宅興建工作量，住都中心從工程管理財務規劃到社區運作住戶管理，都要展現效率、不能亂了手腳。

面對2032年總統賴清德的百萬社宅目標，花敬群強調，長期財務系統穩健是重要工作，要在短時間內要做到史上最大規模的社宅興建工程，是中華民國從來沒有人有過的經驗，會陸續赴新加坡、韓國取經，借鏡成功作法，建立自有一套社宅工程及社區營運管理系統

在社宅興建資金面，住都中心在兩年前與台銀簽下4,119億元史上最大的聯貸案，目前已撥款近300億元，花敬群說明，住都中心依工程進度付款給營造廠商，每案進度不一，目前有逾4萬戶興建中、逾3萬戶待開工，預期明年開始會大量動撥；後續也將發行永續債讓住都中心的財務調度更穩健，初估至少需1兆元融資資金，花敬群表示，目前仍在盤點，利率將比照公債利率。

國家住都中心自2018年8月成立以來，已簽約12件公辦都更案，預計到今年底會再釋7案招商。針對外界喊話提高容積獎勵加速都更以及危老，花敬群強調，容積獎勵不是重點，最重要是信任和審查效率，他也表示，台灣都更若要真的能夠往下走、滿足更多的需求，還有許多需要突破、創新的做法，而不是現在這樣邏輯就可以了，也不是法令制度修改就可以。

從任期最長內政部政務次長一職卸下，花敬群坦言，「董事長」對他而言是相當陌生的3個字，但會想辦法把住都中心的招牌擦亮。他並提到，國家好不容易有機會要在十幾年時間內大量興建社宅，不應只是把房子蓋完，應把握契機，搭配國家發展的項目建立產業體系，包括導入BIM智慧建築、採用預鑄工法減碳及建置地震偵測防災等，同時也要提升物業管理公司的發展。

對於當前房市看法，他認為，社宅與房價並無直接關聯性，並非社宅概多了房價就會得到控制，除非特定區域社宅佔比相當高；花敬群說，房市有起有落、終究有循環，而廣建社宅是「固本」工作，不論外在房價如何，政府透過社宅、包租代管提供年輕人和弱勢家庭一個保護系統，擴大租金補貼也讓民眾在外租屋有所依靠。