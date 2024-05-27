預計6月於證交所場地自辦法說會的10家上市公司包括6月6日敬鵬、6月11日鳳凰、6月12日全坤建、6月14日亞翔、6月19日聲寶、6月25日偉聯及黑松、6月26日華票、6月27日三洋電、6月28日潤弘等。

證交所表示，為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。

證交所統計，今（113）年迄目前為止，國內上市公司（未包含創新板）總計已辦理917場法人說明會。

證交所指出，6月份預計共10家上市公司假證交所場地自行辦理法人說明會，上市公司基本資料請至公開資訊觀測站查詢，也可透過網路轉播同步收看(https：／／webpro.twse.com.tw)。

參與法說會前，請至證交所網站，選擇「公告／活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息(https：／／www.twse.com.tw／zh／news／eventList)。

證交所表示，將持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，亦鼓勵受邀參加法人說明會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

另自112年1月1日起，全體國內及第一上市公司「受邀參加」法人說明會時，每年度應「至少擇一」受邀場次，輸入會議影音連結資訊，請上市公司盡早規劃，以符法令規定。