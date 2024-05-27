新北市2023年核發建照數量437，但營建工地的總樓地板面積卻高達479萬9302平方公尺，面積為全台第2，民進黨新北市議員黃淑君今（27）日質詢時，質疑勞檢處勞檢員人力不足，但對照近3年的勞檢資料，若不是勞檢員過勞就是勞檢未落實；勞工局長陳瑞嘉坦承，現有人力要針對所有營建工地勞檢確實有難度。

黃淑君指出，根據勞工局提供的統計資料，新北市近3年營建工地的勞動檢查場次、人數分別是2022年5439場、受檢勞工2萬4383人；2023年3091場、2萬687人；今年至4月為止，則為943場、4751人，今年依比例推估總場次應該也會落在3千場左右。

不過黃淑君質疑，新北市勞檢處全體人員僅約略百人左右，但不可能所有人員都是勞檢員，在有限的人力情況下，2022年勞檢場次竟有辦法達到5439場，甚至當時還是在疫情期間，若非勞工局數據造假，就是勞檢員過勞工作。

陳瑞嘉回應，目前已提醒勞檢處「有多少人力檢查多少量」，另外就是從預防管理的角度來做，因為就現有的人力，所有的營建工地都易去檢查一遍設時有困難，至於2022年案件量較高，是因為當年勞檢人力相對較多，加上中央要求所以數據才會偏高，但後來跟中央反映過高檢查量對勞檢員是相當辛苦的，所以當時有些是用廠商提供的資料來做書面檢查。

勞工局補充，2022年的現場檢查場次為5439場，並未列入紙上作業場次；雖勞動部規定，檢查員每年勞動檢查量200場次，營造檢查人員編制25人，近幾年確有因人員易動頻繁致檢查量次未達勞動部規範，但勞檢處不會因人員異動而要求增加現職人員檢查量次。

有關勞檢員不足一事，將持續與民間團體合作，針對一般工地（如樓層較低、裝修及臨時作業）加強輔導、宣導，並將各項防災規定納入宣導重點，藉由公私協力共同提升勞工危害意識；市府重大公共工程則會加強各機關橫向聯繫，透過履約管理手段督促事業單位重視勞安。

對於陳瑞嘉的說法，黃淑君要求勞工局1周內建立營建工地檢查SOP，落實勞檢人員照顧，不要讓勞檢人員也面臨過勞，而無處申訴的狀況，因為沒有落實現場稽查，導致營建工地時常發生工安意外，使勞工安全受到威脅。