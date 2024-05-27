國安局將於周三赴立院國防委員會進行「第十六屆總統就職後國際暨兩岸情勢發展對我國安之影響」專題報告，有關共軍藉「聯合利劍」進行「武嚇」，國安局書面報告指出，國臺辦「520」當日定調賴總統就職演說為「謀獨挑釁、倚外謀獨」後，共軍5月23至24日舉行「聯合利劍－2024A」軍演。演習區域涵蓋臺灣本、外島周邊海空域，並首度納入海警編隊，執行聯合戰備警巡、奪取臺海控制權、發布攻臺模擬動畫，謀推升「文攻武嚇」效應；反映中共一方面聲稱「交流、和統」，另方面加速練兵備戰，精進「以武迫統」整備工作。

報告指出，共軍連續3年對我實施環臺軍演，尤此次動員兵力雖未超越以往，然更精細籌謀武力攻臺架構，包括發布9個演習區，並抵近我 24浬活動、首度以海警編隊在我本、外島周邊水域演練「執法巡查」等，意在形塑臺海「內海化」假象。演習未開設禁航區、天數僅為2天，有意避免事態升高及國際介入，然未來恐續對我進行複合式脅迫，漸進改變臺海現狀。

報告指出，共軍臺海演習恐趨常態化。年來共軍持續變化對我本、外島軍事及灰色地帶侵擾樣態，此次賦予「聯合利劍－2024」演習代號A，後續或有B、C等系列演習；隨時序進入共軍年度演訓熱季，中共恐結合年度計劃性演訓活動，藉口國際挺臺、片面聲稱我跨越「紅線」等，結合法律戰及認知戰，續對我實施複合式威脅，進而建立臺海「新現狀」。