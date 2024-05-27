新北市三重日前發生一起家暴案，37歲林男與同居女友發生衝突，竟將女友綁在椅子上，當著2歲孩童面前凌虐痛打女友，導致女友全身是傷、奄奄一息，林男父母「看不下去」報警抓人，警方到場後除協助被害人脫困外，並當場將情緒激動之林男壓制施以管束，後續被害人完成報案程序後，迅速將林男拘提到案，全案依家暴案件程序處理，並依刑法妨害自由及傷害罪移請新北地檢署偵辦。

警方表示，被害人與林男為同居男女朋友，於三重區自強路四段與林男父母一起居住3年多，林男以粗工維生，平時就因脾氣不好且已多次與她爆發衝突。

據了解，林男疑因不滿女友碰他手機，2人先發生口角，但林男情緒激動，竟用膠帶將她綁在椅子上痛毆、一陣暴打，而當時被害人的2歲孩童還在房間內，被害人因擔心孩子安危而不敢反抗，卻讓林男氣焰越發囂張。

林男將女友打得遍體鱗傷、鼻青臉腫，林男父母則擔心發生意外而報警，警方到場除了將情緒激動的林男壓制施以管束外，也協助被害人脫困，並告知相關驗傷流程及提告程序。

被害人並表示欲先將小孩安置回外縣市娘家，並就近在住家附近派出所製作提告筆錄，除聲請保護令外並表示欲提出妨害自由及傷害告訴，經三重分局接續偵辦。並向檢察官聲請拘票，於26日18時許，前往雲林將林嫌拘提到案，全案依家暴案件程序處理，並依刑法妨害自由及傷害罪移請新北地檢署偵辦。