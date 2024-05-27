新竹市東區慈雲路晴空匯社區大樓火警，造成2名入內搜救的消防員，疑因氣瓶耗盡殉職，引發各界震驚。台南市議會27日進行總質詢時，市議員楊中成、李啟維不約而同表達關切，希望市府引以為鑑。市府黃偉哲強調，台南絕對不能發生火場內氣瓶氧氣不足的情況；市府消防局長李明峯也說，去年首度引進消防機器人救災後，預計今年將再採購7台。

黃偉哲認為，消防指揮系統在現場要強化裝備功能，確保消防員的安全，絕對不容許有消防人員在火場內救火救人時，卻發生氣瓶氧氣量不足的情況。

李明峯指出，市長黃偉哲上任後，對於消防局的人力及裝備經費都十分支持，台南市更率先啟用火場救災指揮與管理系統（CCIO），現在全國各縣市也都效仿台南使用這套系統。

另外，台南市各消防大隊也都設置正、副安全官，消防人員進入火場前，安全官會先檢查空氣瓶的容量，同仁也會利用無線電與火場內的消防員，確認空氣瓶的氧氣量。

李明峯還說，考量現代災害類型日益複雜，去年台南市首度引進消防機器人投入救災後，預計今年將再採購7台投入救災。