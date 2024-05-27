淡海新市鎮二期開發備受矚目。新北市議員陳偉杰今（27）日在議會質詢時關心相關進度，城鄉局長黃國峰說，目前淡海二期開發還在草案階段，但產專區會優先進行開發，另外經發局長何怡明則說，此案由中央負責，新北一直與中央一直討論中，除既有產業園區外，國科會科學園區部分也一併進入評估階段，承諾兩周內提報告。

陳偉杰說，桃園青埔的航空城目前已進入到安置住宅的階段，詢問市府淡海二期有沒有機會朝向這個雛型來規畫，先讓安置住宅動工，配合淡北道路淡江大橋的時程，現在開始規畫到落成才能跟交通時間對上，認為新北市府應有規畫的藍圖跟中央進行討論，另外提到，新政府對於「淡海科技城」規畫進度如何，他說，美國AI晶片大廠超微即將來台設廠，新北是否有機會爭取設廠淡海新市鎮。

黃國峰表示，淡海二期的開發都還在草案階段，相關戶數及安置量體的規模，目前中央在統籌，產專區會優先進行開發。另外淡海科技城，何怡明則說明，這個部分與中央一直都有在討論，除既有的產業園區外，以及國科會科學園區的部分也一併進入評估階段，會在兩周內提出報告說明。

城鄉局說，淡海新市鎮為內政部部訂計畫，二期開發部分目前由國土署新市鎮組研擬草案，詳細內容還未明確，據之前國土署地方說明簡報，將以產業為主並且分期分區開發。

經發局補充指出，淡海新市鎮產業規劃，考量本區域附近有國道1號、台61線、台64線等重大交通建設，具發展智慧物流潛力，另本區域在地產業結構以金屬製品、食品及飼品、機械設備等製造業為主，故建議未來引進產業可朝向以綠能、高科技製造、智慧物流，以及地方傳統等低污染產業為主，兼顧高科技及地方產業發展。

經發局說，淡海新市鎮二期發展區鄰近一期已開發區，全區發展構想為「在地就業、在地就學及在地就養」，建構自給自足之居住、工作與生活環境。目前已以區段徵收方式開發完成第一期發展區，第二期發展區至今尚未進行開發。倘本區開發科學園區或產業園區，除可決產業用地不足窘境，亦可形成多元產業鏈、帶動在地就業機會，自成便利生活圈，新北樂見其成。