AI教父、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳每次回台，不忘到處品嚐美食。繼昨（26日）晚去小巨蛋巷弄「花娘小館」嗑他最愛的川菜，今天中午又前往知名湯包店「犂園湯包館」用餐，一行7人消費2千多元，點了10多道招牌菜，最後黃仁勳還給了1千元小費，相當大氣。有網友表示，犂園湯包是鼎泰豐以外的平價小籠湯包新選擇。

黃仁勳昨晚抵台，立馬衝去他最愛的「花娘小館」用餐，並熱情地與現場民眾拍照。他先前在這家川菜館點了一道菜，大讚太好吃了，但得知那道菜叫「蒼蠅頭」後，直呼那麼好吃的菜，卻有那麼可怕的名字，讓全場大笑；除了愛吃鹹香夠味的蒼蠅頭，炸到酥透連殼都能吃的炸蝦也擄獲他的味蕾。

民視新聞網報導，今（27）日中午，黃仁勳與妻子前往同樣位於松山區的知名餐廳「犂園湯包館」用餐，點了招牌小籠湯包、蟹黃小籠、三鮮鍋貼、山東燒雞、京醬肉絲等16道餐點，7人共吃了2千多元，黃仁勳還大方給了1千元小費。

犂園湯包館在捷運南京復興站附近的巷弄裡，是台北人氣湯包餐廳，每到中午用餐時段店內全坐滿，且價位相當平實約100多元~200元多元之間，像上海小籠湯包150元、蟹黃湯包220元、三鮮鍋貼150元、紹興醉雞230元、特製山東燒雞200元、京醬肉絲260元，一餐吃下來每人花費300多元。

犂園湯包館在google搜尋頁面，也貼出餐廳服務人員與AI教父黃仁勳的合照。

黃仁勳抵台，展開一連串的產業拜訪行程，包括台積電、聯發科、技嘉、和碩、緯創等廠商，6月2日會在台大體育館舉行「開啟產業革命的全新時代」演講。

台北國際電腦展6月4日登場，全球AI巨頭齊聚卡司超強，包含輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格及高通總裁艾蒙都將現身，分享最新AI發展趨勢。