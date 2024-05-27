屏東縣獅子鄉27日上午在獅子鄉公所廣場舉行幸福巴士潮州醫療專線通車典禮，除原有枋寮與東港就醫路線，今日起再加開潮州線，提供往返於獅子鄉及潮州各大醫療院所預約接駁服務，讓偏鄉醫療品質再提升。

屏東縣政府表示，目前縣內共有32輛巴士行駛46條路線，原鄉地區因地處偏遠，長期交通不便，獅子鄉是全縣面積最大的鄉鎮，境內雖有公路客運路線通過，但站點皆設在省道台9線上，鄉內民眾外出多仰賴親友接送，獅子鄉從2017年開始陸續新闢枋寮就醫線及東港就醫線，以2輛中巴4條路線，服務部落鄉親往來枋寮及東港地區各大醫療院所。

縣府攜手鄉公所改善公共運輸服務，配合交通部公路局推動公路公共運輸計畫，今再獲公路局補助新購一輛9人座廂型車，每周一、二、三、五擴大提供往返潮州地區醫療院所預約接駁服務，單日往返2班次，票價一趟只要15元，民眾可提前在前一個上班日向鄉公所預約，詳細資訊可至縣府交通旅遊處官網幸福巴士專區（https://www.pthg.gov.tw/traffic/cp.aspx？n=153F3FE892634FBB）查詢。

獅子鄉長朱宏恩說，獅子鄉由於廣闊的地理範圍，醫療資源相對有限，更需要特別的醫療服務，通車典禮是一個值得慶祝的時刻，它代表著獅子鄉更便利的交通和生活品質，藉著醫療機構接駁點的增加，確保鄉親能夠獲得多科門診設施醫療服務，有助於滿足不同病患的需求，另外，有關恆春醫療專線用車需求，經過大力爭取後獲同意補助，盼能全面滿足鄉親用車需求，讓長者能在原鄉安居。

高雄區監理所所長李瑞銘表示，獅子鄉沒有便捷的大眾運輸，即使有公車路線經過，班次也少，加上距離市區中心或各大醫院距離遙遠，無論是就學、就醫或購物，交通費用都相當昂貴，為照顧偏遠地區民行需求，此次獅子鄉潮州醫療專線通車，公路局再補助鄉公所購置一輛9人座小型車，連同營運費用總計補助約361萬元。

李瑞銘表示，自2020年至今，公路局除補助營運經費支應枋寮、東港及本次擴增的潮州路線的服務，對於運行車輛如中巴及小巴，同樣挹注經費補助購置，因此自2020年至2024年期間，連同本年度即將汰舊換新的一輛中巴，總計補助獅子鄉公所超過2446萬元。公路局將持續投入偏鄉公共運輸資源，讓偏鄉長者及就醫民眾以更低成本滿足交通需求。

縣府表示，在9個原住民鄉皆有幸福巴士服務後，持續檢討精進幸福巴士政策，並鼓勵公所找尋在地青年接送鄉內長者或幼童就醫就學，由在地人服務在地人，並依照不同客群需求，以提供最後一哩路的公共運輸服務為目標，強化居民與各大生活場域間的互動連結。