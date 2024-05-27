美國眾議院外交委員會主席麥考爾今天透露，他來台之前，接到中國大陸的警告，要他不要違背「一中政策」。他說，確實有些紅線，必須小心不要跨越，否則將導致一場災難性的戰爭，美國必須在外交上非常小心，不要跨越紅線。至於台海若引爆戰爭，他認為，關鍵在於要阻止大陸解放軍登陸，海上戰力非常重要。

麥考爾率領的美國跨黨派議員慶賀團今天在台北賓館與媒體舉行見面會並接受現場媒體提問。對於中共軍演，他笑稱自己一年前訪台，也受到大陸以這種不太溫暖的歡迎方式對待，今年又重演，他認為，這是一種恐嚇手段，為的是懲罰民主。

他透露大陸方面曾警告他不要到台灣，要求堅守「一個中國」原則，但他說，中國的「一中原則」與美國與多數西方國家奉行的「一中政策」不同。

但他也說，中國確實有些紅線，必須小心不要跨越」，否則將導致「一場災難性的戰爭」，美國也必須在外交上非常小心，不要跨越紅線。

他說，美國可以依據《台灣關係法》對台灣提供國防項目，也可以與台灣合作進行訓練，但如果哪一天兩岸瀕臨戰爭臨界點，且台灣在未挑釁的情況下卻遭到入侵，美國就將面臨一個非常困難的抉擇，而他作為主席的外交委員會，必須做出是否宣戰的決定。他目前的工作就是要確保永遠不會陷入那種景況，並確保具有足夠的威懾力能夠阻止這種情況發生。

對大陸近幾次的軍演，麥考爾認為，這為美國和台灣提供了一些警訊，中國軍演基本上是採取封鎖、圍堵的預演，因此，台灣最重要的防禦，應該聚焦在海上戰力的布局。

當台海發生衝突時，他說，戰事一定會推進的很快，藉時僅靠陸上戰隊將無法阻止，因此關鍵就是要阻止解放軍登島，台灣如果擁有像是魚叉反艦飛彈等具威懾性的武器，就會降低中共領導人習近平軍事算計的可能性。

由於美國國防產業量能的問題，他說，現在對台軍售案簽署後，通常需要等2至5年才能交到台灣手上，這個時間太長了。據他了解，目前延誤的武器大部分是F-16戰機，主因為軟體設計問題，他也會持續向行政部門施壓，要求盡快將防禦性武器交付台灣。

共和黨籍的巴爾則表示，無論是美國、台灣和世界任何地方都不應質疑美國維持台海現狀與和平的決心。美國在軍事、外交和經濟上都會全力支持台灣。