今年隨高雄輕軌成圓通車，高雄捷運路網便利性讓搭車人潮進一步提升，為服務身障旅客搭車，高雄捷運推出多項措施協助順利搭車，更分享視障乘客帶導盲犬搭車經驗，讓許多旅客備感窩心。

高雄捷運今天於臉書分享一段視障旅客搭車小故事，指在去年底該名視障旅客帶著導盲犬要搭高雄輕軌，上車前就經站務員引導，協助旅客開門上車，上車後司機員特地撥放廣播，請同車旅客注意有導盲犬在車上，貼心服務獲旅客盛讚。

高捷公司指出，為服務身障旅客，乘客進入高捷車站後，若需人員引導可向站務員告知，站務員會陪同引導至月台區候車，車站同時通報行控中心，由行控中心通報該乘客要下車車站站務員，可先至月台區等候旅客到站後，協助引導身障乘客出站。

輕軌部分，因車站無常駐站務人員，高捷公司表示若旅客有需要，可於搭車前30分鐘，撥打輕軌服務專線，會由輕軌工作人員到場協助旅客上下車，服務專線除公告於輕軌網站外，車站內都有公告標示，於部分站點特定時段若有保全在場，可直接通知保全協助搭車。

高捷公司也特別公告，執行任務之警犬，與視覺、聽覺、肢體功能障礙者由合格導盲犬、導聾犬、肢體輔助犬陪同或導盲犬、導聾犬、肢體輔助犬專業訓練人員於執行訓練時帶同幼犬，可直接進出捷運、輕軌車廂；其餘寵物，依規定須安置於寵物箱、袋或籠內，寵物箱、袋或籠內，且頭、尾、四肢不可外露，並需包裝完固，無糞便、液體漏出之虞。