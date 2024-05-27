台日兩大建築龍頭，國泰建設與三井不動產集團，攜手前進中和，於環狀線中原站、橋和站旁推出新北指標大案，27日舉行公開記者會，宣布一期總銷150億的「META PARK」幾近完銷，二期「METRO PARK」正式登場。國泰建設資深副總經理林清樑表示，今年國建規畫在全台推出7件新案，銷售額約600億元，為歷年以來最大規模。

對於外界關心預售巿場趨熱，國泰建設董事長張清櫆表示，最近房市確實較熱，但我們並不希望市場快速升溫、消費者盲目買房，只希望是溫和、穩步向上。回顧去年上半年政府抑制房市政策陸續出來，如《平均地權條例》新制，禁止紅單轉讓、預售屋換約，房地合一2.0，拉高短期交易的稅負成本，使得去年第2、3季巿場一度冷卻，供給減少，直到第4季預售市場開始醒了過來！

他指出，到了今年第1季，總統大選落幕之後，房市慢慢恢復正常，由於第1、2季通膨壓力未減緩，經濟成長率優於預期，台股站穩2萬點大關，房地產的保值優勢，成為部分累計一定財富人士資產配置首選。展望第3、4季若無不利因素干擾，這股趨勢將持續下去。

張清櫆表示，國建今年一口氣在北中南推出7筆建案，除總銷320億元的中和「META PARK」、「METRO PARK」，還有新莊、內湖、三重、台中、台南等地的推案。

未來國建將持續布局精華區土地，除買斷，也會以都更合建、標售及策略合資等多元開發方式去取得土地，或是參與公辦都更、政府BOT等大型開發案，並陸續增加收益型資產的布局。

三井不動產董事長久一康洋表示， 2016年成立台灣三井不動產股份有限公司作為我們的投資基地後，目前已經在台北、新竹、台中、台南和高雄等諸多地區展開業務，經營和推廣商業設施、住宅和飯店。

久一康洋指出，對日本擁有高度親和力的台灣，日本總部也認為台灣是一個可以放心投資的國家。除規畫的住宅、Outlet、Lalaport和花園飯店之外，今後也希望能夠更廣泛拓展業務。日本三井也非常關注台灣的「房屋老化」和「高齡化社會」等議題。甚至希望有機會時，能夠將日本的成功經驗移植到台灣。