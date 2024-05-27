國會改革法案明(28日)將拚三讀，行政院長卓榮泰今(27日)表示，「是不是明天群眾不用集結？」盼立法院能有善意回應，最新表態引發討論。粉專「政客爽」則指出，民調及Dcard投票顯示，學生多數不支持上街，反支持國會改革；直呼29％自嗨同溫層聚會，成不了另外一場太陽花。

台灣民意基金會公布的民調指出，20歲以上台灣人中，有5成8贊成立法，2成9不贊成，尤其在20-24歲有高達80％支持「藐視國會罪」。

而大學生最多的Dcard論壇上也舉辦多項投票活動，顯示學生多數不支持上街，而支持國會改革。以政治大學投票為例，高達73％反對上街抗議、88％支持國會改革，陽明交通大學有82％支持藍白的國會改革，成功大學有79％不支持524國會抗爭運動，清華大學有79％認為上街抗議是吃飽太閒，中興大學72％支持國會改革，虎尾科大有90％支持國會改革，而台大對於支持的比例也遠高於不支持。

「年輕人都反國會改革、挺立院外抗議活動？事實是那幾場抗議不代表多數民意！」政客爽今(27日)在臉書發文指出，Dcard這平台的受眾是20~30歲的年輕人，在各大學版的投票活動，「支持國會改革」壓倒性佔多數，「反對立院外的抗議活動」也佔多數

政客爽直言，「為什麼成不了另外一場太陽花？因為就只是29％的自嗨同溫層聚會！」他並在留言區強調，看到有些人焦慮說年輕人都被洗腦了，其實那只是假象而已。一個正常的學運活動，是不會一直叫大家對著民進黨立委喊委員加油，彷彿是造勢活動。

網友表示「那些成天說自己代表台灣人的，最讓人倒彈」、「都說民退黨面試了」、「還好…還是有很多優秀的學生…不會被胡扯的訴求欺騙！」