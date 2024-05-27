憂可視於2023年獲衛福部食藥署核發AI軟體醫材許可證，目前已應用於國內多家大型醫院的精神科和身心科診所，並計畫擴大應用範圍。而為促進醫師臨床使用交流和推廣新醫材在心理健康的應用，宏智生醫日前也聯合台灣精神生理學會舉辦研討會，邀請了國內精神醫療領域重量級醫師專家，探討憂鬱症與失智症相關議題，並分享「憂可視腦波壓力評估系統」的臨床使用經驗。

該活動吸引約八十位醫師、專業人士和民眾到場參加，仁寶電腦總經理、宏智生醫董事長翁宗斌也到場支持，共同關注國內精神醫療領域的新里程碑。

除了「憂可視腦波壓力評估系統」之外，宏智生醫的八通道腦波儀在2020年與2021年也已經分別成功取得美國FDA 510（k）與台灣TFDA二類醫材上市許可。另一產品「腦退化風險評估系統」應用在失智風險評估，已經完成美國FDA二類醫材註冊列名，也正在準備TFDA查驗登記。宏智生醫科技延伸發展不同的腦波輔助診斷應用，透過軟硬體整合技術提供智慧醫療服務，致力於改善提升大眾的大腦和心理健康。