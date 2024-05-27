國產署副署長李政宗表示，各標的因應所在區域需求指定應設置長照機構類型，至少擇一布建，設置長照機構規模應符合「長期照顧服務機構設立標準」規定，剩餘空間可做複合式使用。

其中新北市林口區土地距林口長庚醫院約4公里，生活機能成熟；花蓮縣玉里鎮土地坵塊方正，面積逾1.8公頃，鄰近台北榮總玉里分院、衛福部玉里醫院、台鐵玉里站，屬稀有的大面積標的；台中市清水區土地臨近台61線、童綜合醫院，區位條件優質；高雄市左營區土地位處左營市區，鄰近高雄榮總醫院，交通便利公共設施完善。

國產署說明，指定產業公開招標設定地上權以公開評選方式決標，作業分兩階段，第一階段為資格審查，投標人資格限長照機構財團法人或依法取得長照機構設立許可的財團法人；第二階段就符合資格的投標人所提企劃書進行評選，評選項目包含投標人專業能力及相關經驗、申請設立長照機構規劃構想、財務計畫，權利金及地租年息率亦納評選項目綜合考量。