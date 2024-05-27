「全聯小時達」將每年5/27打造成專屬對騎士表達感謝的日子，今年除了祭出來店贈禮和抽獎活動等好康，更加碼提供騎士們實質獎勵，5/27活動當天不限合作之外送平台 ，只要成功配送全聯小時達任一訂單，單單加碼10元小費。而當天凡購買小時達全站商品，單筆滿527元贈527福利點，邀請消費者一同響應「你下單，全聯幫你給小費」活動。

據「全聯小時達」最新數據顯示，萬名騎士中有一半以上近兩年才加入，而當初在疫情期間投身外送的騎士也仍有近四成持續在線工作，顯示外送服務已成為一項持續成長的新興產業。「全聯小時達」本次共分析9392位外送員，近八成為男性，年齡層以35~54歲為主，整體來看，超過5成外送合作夥伴每日工時為6小時以下，並有超過半數是以兼職方式來增加額外收入；其中外送工作最大誘因為「工作彈性大、自由度較高（36.2%）」。

另5/27小時達外送夥伴不限所屬車隊，至門市取貨時，只要出示取單編號，即可免費獲得「全聯阪急奶油手撕包」、「康乃馨加護抗菌潔膚巾」，同時再享抽獎資格，幸運騎士有機會抽到「煙波大飯店商品禮券」等大獎。