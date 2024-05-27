脾氣是一個人能力和修為的展現，本事越大的人，往往脾氣越小，《搜狐網》分享3星座堪稱有本事、沒脾氣的頭等人，他們內心強大，能讓理性凌駕於負面情緒之上，因此總能大有作為。

▌天蠍座

天蠍向來隨和淡定，從不亂發脾氣，其實並不是他們沒本事、沒脾氣，而是堅信人一切的痛苦，本質上都是對自己無能的反射，內心強大的人不會被外界喪失自我和理智，越強大的人就會越努力沉默，而且能好好控制自己的情緒，寧可用沉默和冷淡表達不滿和氣憤，也不輕易對人發飆生氣。

▌金牛座

金牛個性穩重有本事，他們憑藉智慧和能力，展示自己的高度和深度，而不是靠發脾氣來決定，所以金牛能收斂和隱藏自己的怒火，讓理性凌駕於負面情緒之上，如果碰到金牛被招惹卻沒發脾氣時，不要覺得他們怕了你，他們只是比你更有本事，也比你更懂得控制情緒罷了。

▌天秤座

天秤是原則性很強的人，往往越有能力的天秤，越擅長抑制自己的情緒，不會輕易發脾氣，他們擅長隱藏與掩飾怒火，似乎任何時候都能保持淡然，讓人一直覺得親切溫柔，而且天秤優雅大度，從不為雞毛蒜皮小事發脾氣而自降身價，遇到有情緒的時候，他們寧願憋在心裡，自己一個人承受，也不會輕易發火生氣。

▌摩羯座

摩羯也是心裡能藏事的人，他們覺得一個人能有多大的成就，就看能多收斂自己的脾氣，衝動會蒙蔽一個人的雙眼，讓人做出無法挽回的事情，而好脾氣是成功路上最好的鎧甲，摩羯不斷進化自己，不斷向前，很少發脾氣，總能大有作為。

★最近財運走旺？哪裡會有飛來桃花？快上《中時新聞網》LINE，鍵入自己的「星座」名稱或「運勢」搜尋。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。