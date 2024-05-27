強強聯手！中興大學27日與台中榮民總醫院，共同簽署「復興校區智慧醫療園區醫療與教學研究合作開發意向書」，由興大校長詹富智與台中榮總院長陳適安，代表簽約，將以占地近2.4公頃的興大復興校區為基地，共同開發智慧醫療園區。

該智慧醫療園區，將以全人醫療為理念，智慧醫療、精準健康、預防醫學及提供社區優質醫療服務為發展定位，擬規劃「醫學教學研究大樓」及「國立中興大學附設醫院」，附設醫院包含「智慧醫療創新大樓」與「精準健康大樓」。

中興大學復興校區位於台中市五權南路與復興路三段，占地近2.4公頃，緊鄰國立公共資訊圖書館及台中高等法院。

配合興大於2022年創設醫學院與學士後醫學系，復興校區將規劃建設為智慧醫療園區，以全人醫療為理念，智慧醫療、精準健康、預防醫學及提供社區優質醫療服務為發展定位，擬規劃「醫學教學研究大樓」及「國立中興大學附設醫院」，附設醫院包含「智慧醫療創新大樓」與「精準健康大樓」。

興大校長詹富智表示，台中榮總為興大醫學院四家教學醫院之一，且為唯一公立國家級醫學中心，近年興大教師與台中榮總合作發表的論文篇數每年近3百篇，雙方在研究與臨床能量方面加乘效益相當可觀。

因考量到醫學院長遠發展，教學、研究及臨床實習等業務推動，並因應高齡化社會，建構社區醫療專業健康照護平台，興大希望能與台中榮總更緊密結合，提升醫學教學及研究水準，打造優質的智慧醫療園區。

台中榮總院長陳適安指出，透過雙方合作範疇涵蓋醫療照護、研究合作、人才培養和資源共享等多個方面。雙方將善用彼此優勢互補、整合資源，將為醫療服務帶來更多創新與突破，為廣大病人帶來福祉，促進整個社會的健康發展。

雙方未來將攜手共同推動國內基礎醫學及臨床醫學合作，加強各疾病診斷、治療及預防，培育優秀的臨床醫師，結合尖端科技促進醫學領域之發展，強化醫藥、醫療生技產學合作，成為打造台灣西部生醫廊帶的研發重鎮。