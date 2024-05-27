今年以來國內房市超熱，購屋貸餘額年增率一路上升，房貸餘額年增率已連11個月上揚，從去年5月的4.54％狂升至4月已達9.12％，下一步挑戰2022年5月的前高9.2％；若房市熱度不減，上半年也有機會挑戰2021年7月10.2％，暌違近三年再度重回雙位數成長。

央行官員分析，房貸餘額衝高，反映在4月五大銀行新承作房貸達956.66億元，創下今年新高，房貸市場高流量支撐，使整體房貸餘額增加；尤其，近期國內景氣不錯，台股股價上揚、成交量大增，帶動整體財富效果，最重要是新青安的激勵措施，持續讓民眾購屋剛性需求上升。

至於3月央行升息半碼，是否壓抑房市買氣。官員則說，若是適用新青安的首購族，因政府有補貼，就不受升息影響。但若觀察民間調查的房地產指標，部分認為第二季國內房市景氣燈號可能會向下，買氣是否受升息影響要觀察。

不過，供給面的建築貸款（土建融）增幅仍是保守審慎，3月土建融餘額續上升至3兆2,772億元、月增160.64億元，餘額雖仍是歷史新高，但年增率已放緩至3.31％，追平2017年8月水準，距離當年6月的3.08％已不遠。

官員分析，近期房市雖有加溫，但建築貸款年增率仍然逐步下滑，主要反映四大因素，一是景氣不確定性因素，目前建案工程期拉長到兩年半至三年，景氣仍否續熱長達三年，建商也不敢保握；二是股市多頭也抓不準，財富效果不一定能延續；三是新青安政策至2026年7月結束，建商推新案後，工程期蓋完也可能來不及適用到現在新青安優惠；四是營建成本還是居高不下。

另，對於新青安火熱是否帶動房價走揚，有房仲業認為，現在大台北地區建案單價已拉高，不免會出現比價效應，尤其中古屋也會觀察新房售價，比價效果就讓房價居高不下。