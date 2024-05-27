小S（徐熙娣）二女兒Lily（許韶恩）擁有超高顏值，近日首度為保養品牌代言，小小年紀的她非常注重肌膚保養，每次上鏡都完美展現0死角美照，讓大家直呼：「太美了！戀愛了！」

Lily笑說：「從小媽媽就告訴我們，女生不管長得漂不漂亮，都要會好好愛自己，保養自己，將來幾十年後回頭看才不會後悔，這是對自己好的方式。不只是臉部肌膚早晚的保養，我也會做運動，例如每天深蹲100下，維持身材。」

17歲的Lily，IG追蹤數已逼近50萬大關，被問到是否有信心贏過媽媽？她崇拜說：「媽媽一直是我的榜樣，我非常愛她而且她非常相信我，所以我有信心一定能跟媽媽一樣厲害。能有今天的我，都要謝謝我最愛的媽媽。」當被問有預期何時會超越媽媽？她超乎成熟的表示，「比起以時間來評估我什麼時候能破紀錄，我認為應該要用我的成長來衡量！我會靠自己的努力去吸引更多跟我一樣、想突破自己的觀眾朋友！」。