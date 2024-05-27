據市場調查機構Canalys最新數據顯示，2024年第一季度，中國大陸智慧手機華為經歷了13個季度後，今年首季出貨量達6770萬台，重返中國大陸市佔率第一。而蘋果手機則在中國市場進入快速下滑通道，以1000萬台的出貨量排名落至第5。

據《快科技》報導，華為手機在經歷13個季度後重奪中國大陸市場第一，憑藉的是Mate及nova系列在市場上的熱烈反響，其出貨量達1170萬台，市場份額達17%，年增長率高達70%。

Canalys分析師朱嘉弢（Toby Zhu）表示，Mate 60系列的生產及供應短缺問題，在第一季度逐漸得到改善，成為推動華為整體增長的重要因素。除高端產品線外，華為在12月發佈搭載鴻蒙4.0並支援雙向衛星通訊的nova 12系列，進一步擴展麒麟晶片的應用範圍，成功拉動中端價位段的表現。

報導說，本月華為將P系列全面升級為Pura 70，採用突破性的伸縮鏡頭技術提升影像性能，引發市場熱議。至此，華為完成了手機產品的全線反覆運算。

在有關AI手機的發展上，報導指出，華為在2024年的一項關鍵策略是從硬體和軟體系統底層著手打造智慧終端機AI能力，將ICT及行業級AI成功實踐擴展到消費電子領域。

報導表示，隨著華為鴻蒙作業生態系統的持續擴展，華為逐漸成為中國市場智慧手機和其他邊緣計算設備的第3大作業系統，有望打破安卓和iOS的雙寡頭競爭格局。

在其他品牌的表現上，中國大陸的OPPO Reno 11系列表現亮眼，助OPPO迅速躍升至第2，出貨量達1090萬台；1060萬台的出貨量位居第3的榮耀同比增長9%；vivo以1030萬台的出貨量緊隨其後，出貨同比下滑9%；蘋果在頭5廠商中跌幅最大，以1000萬台的出貨量排名第5，同比下降25%。