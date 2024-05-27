立法院明天續審查國會職權修法，國民黨近日推出「國會改革法案揭露透明平台」闢謠，並宣布生成式AI應用「周爺爺活字典」正式上線，民眾可透過打字或語音詢問國會改革相關法案內容，快速釐清問題爭點與疑義。國民黨表示，針對國會改革法案議題紛擾，各種抹黑、造謠不斷，以AI科技為民眾破除國會改革的謠言與不實言論。

國民黨發言人楊智伃表示，為打破謠言，國民黨上周開發「國會改革法案 民主更進步」網站，透過網站說明國會改革的目的，是針對民進黨八年執政諸多弊案而起，包含疫苗採購案、光電弊案、雞蛋採購案等，以及官員在國會殿堂破口大罵的樣子一一回顧。

楊智伃指出，國會改革法案是讓國會更健康的進步法案，在網頁上清楚呈現國民黨提出國會改革重點，包含藐視國會罪、人事同意權、總統赴國會報告、國會調查權等，不讓任何謠言抹滅真相。

楊智伃強調，「國會改革法案」網站呈現清楚時間軸並設立圖卡下載專區，強調本次改革法案都是依程序，一步一步合法的完成三次公聽會、一次專案報告，還有一次一次的審查，才能夠走到二讀。楊智伃呼籲民眾透過網站了解真相，並協助散布。

國民黨立委葛如鈞表示，他支持資訊多元及開放，並認為資訊的交流也是每個人的責任，因此在自己的網站設立「國會改革事實專區」，並加入AI小助手，自動整理國會事實專區的資料重點，生成一段觀點，對於網路上各種國會改革疑問，都可以在專區透過AI解答，提供民眾更多的資訊參考，促進社會更多元的討論。

國民黨青年團總團長羅雍勝強調，青年應該實事求是，民進黨以不實的、去脈絡化的圖卡與懶人包誤導民眾，對民主造成更大的傷害。為對抗假消息，青年團與葛如鈞合作開發ChatGPT，將公開的立法院公報、協商資料、法案內容以及議事規則等，全部給ChatGPT做快速的資料整理。