子公司為他人背書保證卻延遲申報 櫃買開罰富裔違約金3萬元 19:202024/05/27 工商 鄭郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心表示，富裔（6264）之子公司富永營造公司於今年3月15日經董事會通過於3,240萬元額度內為他人背書保證，惟富裔公司延遲辦理資訊申報及發布重大訊息，櫃買中心爰對該公司處以違約金新台幣3萬元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 兆豐證券攜手櫃買中心 舉辦企業上／興櫃座談會 元富證攜手櫃買中心海外引資 日本機構投資人熱烈迴響 櫃買參加ICMA年會 促進國際交流及提升市場能見度 #富裔 #背書保證 #櫃買中心 #子公司 #延遲申報 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 明安股東會通過配發1.6元 子公司明揚下午討論合併案 16:252024/05/27 財經 富邦金控年投入逾1億元生育補助 與子公司富邦人壽同獲首屆「友善育兒事業獎」肯定 17:142024/05/28 財經 資本市場熱絡 永豐金前四月獲利衝破85億元 19:082024/05/08 財經 《資服股》邁達特全力實現AI商機 攜子公司參與電腦展 08:582024/05/31 財經 上櫃首季財報申報情況全公開 這家又未如期公布 20:582024/05/15 財經 《櫃買市場》櫃買中心董事會撤銷同意漢達申請股票櫃檯買賣案 10:572024/05/25 財經 違反內控制度 鴻翊遭櫃買開罰100萬 21:382024/05/21 財經 《汽車股》昭輝子公司常熟富特6月起停產 將視情況出租或出售 16:092024/05/30 財經 聯亞生技創辦人母女爭子公司董事席位 智財法庭下午開庭 10:432024/05/20 社會 子公司臺鹽綠能工程案 臺鹽澄清已移送檢調 21:582024/05/10 財經 櫃買中心公告「內部控制制度有效性判斷參考項目」範例 20:362024/05/24 財經 雲豹能源子公司天能綠電售光電憑證 市占累計登第一 18:482024/05/20 財經 曝榮剛子公司遍布大陸！王鴻薇酸趙天麟「這理由」獲任獨董 14:292024/06/01 政治 國票金控代子公司國票投顧公告盈餘分配 現金股利每股0.0049元 13:532024/05/29 財經 《櫃買市場》富裔違規 遭罰3萬元 08:082024/05/28 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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