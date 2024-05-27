威剛擬配發現金股利3元 新產品瞄準AI 19:202024/05/27 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威剛（3260）27日舉行股東會，會中通過盈餘分配案，配發現金股利每股3元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 看好AI發展，威剛已推出新一代DDR5產品，及高速、高容量SSD，並投入AI伺服器及工控相關產品研發，預計2024年下半年開始小量出貨。 聯強董事長苗豐強：AI PC可以推動新一波換機潮 台北國際電腦展將登場！仁大資訊＆金腦數位施展智慧金融亮點 《電通股》瞄準AI PC商機 燦坤購物節刺激買氣 #威剛 #AI #伺服器 #擬配發現金股利 #新產品 【無人機來勢洶洶】 現代戰爭的革新者 也許您會感興趣 推薦閱讀 2024 COMPUTEX聯發科展現「智慧隨行 AI無所不在」 11:412024/05/31 財經 達梭與雲達攜手 推動永續資料中心解決方案 14:462024/05/31 財經 《國際產業》傳美限制AI晶片對中東出口 輝達和超微受衝擊 13:382024/05/31 財經 《半導體》COMPUTEX下周登場 聯發科AI貫穿全場 10:182024/05/31 財經 仁大資訊與金腦數位COMPUTEX首次亮相「AI盡職調查」 19:282024/05/31 財經 正隆部署AI造紙產銷 看好下半年旺季營運成長 14:122024/05/31 財經 《光電股》奇偶通過現金減資案 產品發展鎖定雲端、AI應用 16:492024/05/31 財經 《電週邊》仁寶新董總名單出爐 發豪語從AI伺服器邊緣人到領導者 13:582024/05/31 財經 《資服股》邁達特全力實現AI商機 攜子公司參與電腦展 08:582024/05/31 財經 《其他電》鴻海劉揚偉：AI伺服器將成下個兆元營收產品 12:082024/05/31 財經 《電週邊》仁寶AI伺服器還要再努力 許勝雄曝個人下個工作重心 11:382024/05/31 財經 仁寶董座許勝雄交棒 談AI PC發展這麼說 14:112024/05/31 財經 《電週邊》樺漢決配息11.41元 加速AI+ESaaS數位轉型 15:392024/05/31 財經 《國際產業》不是輝達！這科技巨頭列AI首選股 15:182024/05/31 財經 《通網股》詠業決配息3.6元 Q2將略優Q1 下半年新氣象 16:492024/05/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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