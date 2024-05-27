高雄1名32歲詹姓男子，因毒品案遭到通緝，（25）日深夜0時許搭乘朋友駕駛得車子，因為多次違規遭警方攔查。（翻攝畫面）

高雄1名32歲詹姓男子，因毒品案遭到通緝，（25）日深夜0時許搭乘朋友駕駛的車子，因為多次違規遭警方攔查，詹男下車進行身分查證時，卻謊報他人身分證號來規避盤檢，幸虧員警眼尖立即發覺所報身分與詹男外貌不符，最終順利查出他是逃亡四個月的毒品通緝犯，隨後更在他身上查獲毒品送辦！

警方表示，詹嫌在今年初因涉犯毒品案件遭通緝後，為了規避警方的查緝，便牢記他人身分資料以應對警方盤查。當天與友人深夜外出時，友人駕車於機車停等區停等紅燈，接著又違停在人行道上，一連串違規因而引起警方鎖定攔查；而在員警查證身份時，詹嫌原以為自己備有「假身分」肯定萬無一失，沒想到實際遇到員警還是相當緊張，讓警方察覺有異，下車細查果真發現長相明顯不符，當場戳破詹嫌謊言，詹嫌原本還想堅持騙下去，直到員警堅定的質問男子「是不是有案在身？」詹嫌自知插翅難飛，無奈只好報出真實資料，原來詹嫌是桃園地檢發布的毒品通緝犯，當場遭到逮捕。警方最後更在詹嫌身上查出一包裝有毒品愷他命的夾鏈袋，全案警詢後依毒品通緝及違反毒品危害防制條例罪嫌將詹嫌解送歸案。

鼓山警分局長陳奕良呼籲，民眾如有涉司法案件未到案，遇到警方攔查違規時應配合受檢，切勿藉故規避盤查，法網恢恢疏而不漏，就算藏得再好，終究得為自己的行為付出代價。

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