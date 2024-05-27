台北市長蔣萬安公開香菜控身份，火鍋、水餃醬料都一定要加香菜，提味又好吃。（摘自蔣萬安YouTube／劉彥宜台北傳真）

台北市長蔣萬安5月15至18日出訪日本東京，Vlog「Wan-23,Go!」27日也於蔣萬安YouTube頻道上線，紀錄蔣萬安妤東京街頭職業病發作，頻拿手機紀錄，在台灣祭下廚挑戰製作蚵仔煎，更曝光自己超愛香菜，不管是火鍋醬料或水餃醬料，都一定要加上香菜。

「Wan-23,Go!」第1集紀錄蔣萬安出訪日本行程，可見蔣萬安全程瞪大眼睛、快門按不停，走在銀座街頭看到馬路清楚的標線，也不忘職業病發作，馬上拿起手機拍照給副市長李四川。

蔣萬安於SusHi Tech會議中拿出頭盔和防災背心，邀請與會各城市首長沈浸式體驗相關防災會議決策過程，他也目標將台北打造成為人工智慧驅動的智慧城市，歡迎各城市首長前來台北。

而在台灣祭中，蔣萬安則親自推廣台灣美食，下廚挑戰製作蚵仔煎，並以日文叫賣，展露一手廚藝，在看見太太宜蘭老家的名產「花生捲冰淇淋」時，更滔滔不絕推廣香菜美味的奧秘，他分享，他超愛香菜，不管是火鍋醬料或水餃醬料，都一定要加上香菜，不僅提味又好吃。

他也在此行與許多好友相見，包含東京都知事小池百合子、日本前首相麻生太郎，聊政治、工作、家庭和個人興趣，都已經是好友關係。

此外，未來蔣萬安也會持續以Vlog影音企畫，真實紀錄蔣萬安走動式管理、各地取經的點點滴滴。