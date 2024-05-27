現代許多人結婚時可能會選擇直接公證，不過也有不少人依循習俗提親、舉辦婚宴。一位準備結婚的男子原本跟女友講好婚禮從簡，沒想到近日南下提親時，岳父竟要求聘金100萬元，「不包含小聘跟餅錢」，且擺完不退、要給女友弟弟當結婚費用，雖然女友願意跟他一起負擔貸款，但男子還是覺得金額不太合理，貼文曝光後引發熱議。

原PO在PTT發文指出，他本身有存款，原本跟女友講好婚禮，沒想到南下提親時岳父卻提出大聘100萬元，「不包含小聘跟餅錢，說是給弟弟娶老婆用的，擺完不退」，當下場面瞬間尷尬。

原PO指出，事後他和女友討論此事時，女友要他去貸款，「她可以跟我一起負擔」，也發現100萬元如果分很多期償還，自己還算能夠負荷，可是他還是無法接受，「到底是我太窮，高估自己本事想結婚，還是對方的要求真的不行？想結婚，是不是不爽歸不爽還是得照辦？」

對此，許多網友紛紛回應，「可憐，被當外包的扶弟魔」、「都成年了，公證他們也不能怎樣，不擺錢也不能怎樣。重點是你女友的態度，要你借錢比較奇怪」、「我表哥前女友家開價200萬元，直接分手」、「8～16萬且會退，100萬不退，就是賣女兒」、「台灣現在聘金就算有收也幾乎都是直接給女兒或小家庭，父母敢收女兒正常會翻臉」、「我朋友沒有收大小聘，But公婆直接買房，買房公婆幫忙出幾百萬」。