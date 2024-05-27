台北市衛生局27日派員依品良好衛生規範準則進行稽查，查有3項缺失。（台北市衛生局提供／劉瑋晴台北傳真）

民眾在台北市內湖區康寧路一家食材販售店購買玉米時，看到老鼠流竄，台北市衛生局食藥科長林冠蓁表示，今日已派員依品良好衛生規範準則進行稽查，現場查有食材放置於地面、從業人員未戴工作帽及佩戴飾物，未有避免防治措施等3項衛生缺失，要求於5月30日前改善完成。

林冠蓁表示，現場雖未見有病媒出沒，但食材放置地面、從業人員未戴工作帽及佩戴飾物、未有避免防治措施等衛生缺失事項，已要求於5月30日前改善完成，期間複查若仍不合規定，將依《食品安全衛生管理法》處6萬到2億元罰鍰。