南投縣全中運獲31金、13銀、31銅再創佳績，因此議員建議設置體育實驗中學，培育體育選手，勿讓小選手上了國高中，就中斷練習，相當可惜！南投縣長許淑華表示，體育實驗中學須從長計議，現階段落實體育三級制，讓優秀人才留在南投。

南投縣議員林庭秝、黃春麟、陳淑惠、簡峻庭、林憶如27日在縣政總質詢關心縣內教育現況。簡峻庭認為，縣府教育處每年在雙語教學投入5000多萬元經費，卻顯現不出英語教學成效，要教育處在雙語教學多用點心，才能縮短城鄉差距。林庭秝、陳淑惠等人則關心體育發展。

林庭秝指出，南投縣體育人才濟濟，目前空手道、壘球等項目發展較成熟，不過田徑、角力及跆拳道等項目成績不錯，許多小選手上了國高中，被迫中斷練習，或要跨縣市就讀，相當可惜！建議縣府設置體育實驗中學，培育體育選手，擦出不一樣的火花。

陳淑惠則質詢，信義鄉、水里鄉、集集鎮的足球、輕艇、划船及籃球都有不錯成績，不過這些鄉鎮卻沒有設置體育班，這次南投縣在全中運獲31面金牌，其中水里商職就占12面，建議教育處就體育班設立能通盤檢討，讓優秀體育選手留在縣內發展。

許淑華指出，縣內選手在體育方面表現不俗，教育處將盤點縣內體育資源，參考其他縣市成功經驗，若由籌辦體育實驗中學須從長計議，現階段先確定縣內重點發展體育項目，落實體育三級制、四級制，選手的優秀表現不會因此中斷，讓優秀體育選手留在南投。