前二二八國家紀念館館長廖繼斌今（27）日表示，官方出版的《二二八事件真相與轉型正義報告》，推估二二八事件死亡人數近1萬2千人；但他個人的推估，二二八死亡人數僅為1200人。民間學者張若彤也認為，官方聲稱的死亡人數，實際上未見諸於官方檔案；另外，《報告》只談被外省人殺死的暴民，卻不談被暴民殺死的外省人！

根據《自由時報》報導，廖繼斌今日召開「官方紀錄中二二八事件死難人數初探」記者會，質疑二二八國家紀念館出版的《二二八事件真相與轉型正義報告》中的死難者資料。

廖繼斌指出，二二八事件紀念基金會董事長薛化元認為二二八死難人數高達1萬2千人，但真實證據在哪裡？不能僅憑中國大陸政協出版的「何漢文見聞記」，就認為2月28日「一天」就死了4999人。

廖繼斌認為，二二八事件究竟實際死傷人數多少？在官方檔案中，沒有精確記錄，而他個人主張二二八死難人數大概是1200人。

廖繼斌舉出佐證資料，曾經向政府申請賠償，死亡是686人、失蹤181人，其中61人是白恐的受難者而非二二八期間，加上當年補錄的死亡受難者名單300人。另外中研院學者許雪姬所做口述歷史，人數不會超過100人，所以二二八事件死難人數推估約1200多人。

二二八紀念館首任館長廖繼斌27日召開「官方紀錄中228事件死難人數初探」記者會，民間學者張若彤 （見圖）質疑，官方報告只談被外省人殺死的暴民，卻不談被暴民殺死的外省人。（黃世麒攝）

民間研究二二八的學者張若彤也認為，《報告》有「雙重標準」、「錯誤過多」等問題。例如報告只談被外省人殺死的暴民，卻不談被暴民殺死的外省人。

張若彤更質疑，官方聲稱死難人數是1萬2000人，但實際卻未見諸官方檔案，根據的資料只有「何漢文見聞記」、「陳東枝南京報告」，數字嚴重灌水！