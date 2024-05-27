演藝圈吹起女星出國進修熱潮，繼郭雪芙、邵雨薇相繼前往英國、日本遊學後，宋芸樺27日出席活動擔任衛教大使時也透露，預計7月將前往美國加州進修表演，歸期則未定，不確定要去多久、何時回來的她開玩笑：「未滿3個月都先不要說，不然怕有變數！」也大方坦承男友將同行當「書僮」。至於會不會在異國直接登記結婚？她笑回：「那是要喝多醉？」

宋芸樺說，出國進修是她考慮了10年才終於決定完成的計畫，「沒有買回程機票。第一次讓自己沒有太多計畫的去旅行，想脫離舒適圈，找一些表演工坊上課。」她表示應該7月會出發前往美國，希望在加州落腳，當地本來就有許多親友，也想到紐約找過去合作過的導演和表演夥伴。

郭書瑤被週刊爆欠繳大樓管理費、網購包裹堆滿大廳，宋芸樺被問出國期間會否先處理好管理費？她尷尬笑說，平常都會透過手機轉帳按時繳交管理費，平時也很少網購，所以沒那麼常有包裹，沒有這困擾。

宋芸樺說她原本近視550度左右，戴隱形眼鏡已有10幾年，雖然習慣了，但總是會在日常的某些時刻感到不便，尤其演哭戲或情緒很激動的戲，隱形眼鏡很容易隨著淚水掉出來，過去也很容易跌倒，笑說《我的少女時代》的林真心行動笨拙根本是本色演出，有時也會因視力不佳發生認錯人的糗事，之前拍攝《請問，還有哪裡需要加強》時，因為柯震東和小應髮型相似，她就曾經拍了小應的肩膀叫「柯震東」。

她做了近視雷射手術並讓眼睛休養後，就赴韓國拍攝《無人知曉的家》，終於不會再讓隱形眼睛跑出來和對手戲演員「打招呼」，「蚊子都逃不過我的法眼！」也不會有誤認人的問題，日前站在自家陽台還清楚看到對面巷子的一對情侶當街曬恩愛，讓看得太清楚的她心想：「一大早不要這樣放閃！我眼睛有點痛！」