桃園市政府為鼓勵本市學生利用暑假期間至產業職場實習，藉由「做中學、學中做」結合學校課程與產業界實務技能，使青年學子從工作中建立正確的工作習慣及價值觀，認識自我職涯適性，順利與就業市場接軌，為未來正式踏入職場作充分準備，推出「桃園『有頭鹿』職能訓練場-113年度培養就業新世代接班人推廣計畫」。

此計畫持續尋求各類型產業提供實習職缺，目前參與的企業有中華汽車工業股份有限公司、極廣科技有限公司、安博全球航太科技股份有限公司、華城電機股份有限公司、桃禧航空城大飯店股份有限公司及古華花園飯店等多家廠商，釋出至少150個職缺供莘莘學子多元實習的機會。同時為因應數位化時代來臨，特別結合「智慧桃園」概念，宣導推廣「數位培力」，希望提高青年學子數位化技能及專業知識，從而更好地應對數位化浪潮，增加未來進入職場之競爭力。

參與計畫的青年學子享有企業為實習學生量身制定之職能提升計畫，藉此提早瞭解並探索職涯，增強職業發展前景，建立自己的專業網絡。實習結束後，透過實習成果競賽分享活動，提供同學相互交流觀摩的機會，並頒獎予表現優異的學生以資鼓勵。

安博全球航太科技股份有限公司學生實習現場情形。（桃園市政府提供）

桃禧航空城大飯店股份有限公司(喜來登)學生實習現場情形。（桃園市政府提供）

培養就業新世代接班人實習計畫整合企業及學校共同辦理，透過產官學三方合作提供在學青年一個良好的實習機會，俾培育企業真正所需之人才。歡迎具有桃園市籍或就讀於桃園市之高中職、大專院校在學青年學生踴躍參與！詳細資訊可上「桃園『有頭鹿』職能訓練場」網站或桃園市政府就業職訓服務處查詢。