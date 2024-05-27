匯銀主管指出，「整天都是外資在匯入！」，相較下匯市買盤大致都退散，進口商買單掛價偏空，且掛單量也偏少，買盤掛單都掛在很遠的位置，加上近期投信匯出明顯縮手，全日都看外資匯入表演，主導早盤強升逾1角。

匯銀主管提到，新台幣最高升至32.142元，創近半個月盤中新高，但匯價來到32.15元附近，進口商開始小幅買匯，加上主要亞幣中日圓及人民幣升幅有限，央行不希望匯率升幅過大，在32.15元也有加強防守力道，多少壓抑匯價升幅。

匯銀主管也強調，近期美股科技股續強帶動台股日日創高，「外資是不得不也要匯入」，再加上出口商進入月底有實質拋匯需求、也無法再惜售，等於是外資和出口商都是「不賣不行」，本周五收月線前，新台幣將維持易升難貶格局，有機會一路緩升至月底。

根據央行統計，美元指數下跌0.24％，27日主要亞幣回升，韓元升0.42％最強、新台幣升0.22％居次、星幣升0.12％、日圓升0.09％，人民幣平盤作收。

外匯交易員指出，近期觀察新台幣走勢，似乎對美國聯準會降息題材已「無感」，主要升貶都緊貼著台股走，尤其外資動向左右匯價走勢；且近期美元指數也已回落，非美幣別普遍都有止穩，隨著美元偏弱盤整，新台幣後續上漲可期。

但交易員提到，本周五美國個人消費支出物價指數（PCE），仍是市場關注焦點，匯市預計還是偏觀望，成交量難以大幅拉高，少了成交量加持，匯市仍是小打小鬧、難以大幅彈升，預計先在32元至32.25元徘徊。