磁磚大廠冠軍（1806）27日宣布，與15家銀行完成20.4億元聯合授信案簽署，用途為供冠軍償還金融機構債務暨充實中期營運週轉金所需，超額認購達2.16倍，展現銀行團對冠軍經營團隊與前景的信心。

冠軍表示，本聯合授信案用途是供冠軍償還金融機構債務暨充實中期營運週轉金所需，由台北富邦銀行統籌主辦，台新銀行、全國農業金庫、華南銀行、土地銀行、上海商銀、台中商銀、第一銀行及安泰銀行等共同主辦，尚包括兆豐銀行、合作金庫、彰化銀行、元大商銀、台灣中小企銀、新光商銀等15家金融同業熱烈參與，短期間內即籌組完成，超額認購達2.16倍，顯見銀行團對冠軍經營團隊的肯定，及對其未來發展深具信心。

冠軍指出，公司藉由本次聯貸案的簽署將為公司營運發展挹注穩定資金，強化財務體質及業務能量，不僅如此，亦同時持續進行台灣地區合作簽約門市升級、50大建商工程通路等兩大業務拓展計劃、生產效率提升等重要策略的執行。

冠軍今年首季營運收穫佳績，期間全力擴大台灣業務接單動能，帶動營收年增34.15％達8.55億元，創近六年同期新高，獲利也繳出較去年同期由虧轉盈的成績。