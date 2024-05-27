官大元25日特地回到母校嘉義大學，成當天嘉大畢業典禮最大彩蛋！（嘉大提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉大校友官大元（右）受邀出席畢業典禮，與恩師鍾宇政總教練（中）及學弟伍立辰合影。（嘉大提供∕呂妍庭嘉義傳真）

伍立辰以精準的控球能力搭配直球、滑球及變速球等球種，成為嘉大棒球隊王牌投手。（伍立辰提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中職中信兄弟隊「最強轉運手」官大元4月在台北大巨蛋辦引退儀式，告別13年的職棒生涯後，日前25日特地回到母校嘉義大學，將投手手套親手交給嘉大棒球隊當家投手伍立辰，代表「KANO永不放棄精神」的傳承，成當天嘉大畢業典禮最大彩蛋！

官大元19歲就讀嘉大體育與健康休閒學系時，在總教練鍾宇政指導下，正式接受棒球科班訓練。2011年以27歲之齡加入中職兄弟象，靠著精準控球及靈活的投球策略，第1年就拿下年度新人王，並以其逆轉戰局的優異能力，在職棒前2年就創下中繼投手連兩年10勝的偉大紀錄，獲封「轉運手」稱號。

官大元成為第1位在大巨蛋引退的職棒選手後，除了原球團中信兄弟未定的職務，也將擔任台中台壽霸龍成棒隊的技術顧問，去年底更成立「台灣元動力運動發展協會」，要幫助像他一樣的單親、失親運動員。

官大元說，「引退儀式只是褪下球員身分，還是有重要的事情等我執行。」，透露他將到台南、屏東等地區，用自身經驗告訴年輕選手目標與方向，協助年輕球員成長，引退後的第二人生，將持續為台灣棒球貢獻一己之力。

25日嘉大畢業典禮當天，官大元在嘉大校長林翰謙、鍾宇政見證下，將投手手套親手交給學弟伍立辰，除藉此祝福所有畢業生能「堅持夢想、築夢踏實」，也預祝伍立辰在今年職棒選秀有好的成績，未來能成為職棒新一代的王牌投手。

伍立辰直到高三才專職投手，進入嘉大就讀並延續棒球生涯，以精準的控球能力搭配直球、滑球及變速球等球種，成為嘉大棒球隊王牌投手，今年全國成棒甲組春季聯賽，嘉大在伍立辰帶領下，在33隊中取得第7名，決賽對戰輔仁大學，伍立辰主投7局送出9K、零失分，為伍立辰的大學棒球生涯畫上完美的句點，也讓他有信心投入今年的中職選秀。

林翰謙表示，奪得甲子園亞軍的嘉農第一代球員蘇正生曾說，「沒有嘉農棒球隊，就沒有台灣的野球。」，嘉大棒球隊目前是大專棒球聯賽甲組前8強球隊，將秉持「腳踏實地」、「刻苦耐勞」及「不能輸」的KANO精神，持續精進努力，讓嘉大棒球隊再創佳績。