台灣今年4月平均溫度達到25.7度，創下歷年同期最高溫。國民黨籍新北市議員江怡臻為此於今（27）日議會質詢時，要求市府提早開放戶外戲水設施，新北市相關局處回應，除了已於本月1日開放的土城斬龍山公園噴水池外，部分戲水地區將於6月8日提早開放，另外幾處未開放的將研議是否提早。

江怡臻說，今年平均氣溫屢創新高，夏日已然到來，土城斬龍山公園噴水池提早於5月1日開放，值得肯定，至於其他戲水區若整備工作來得及，應該也及早開放，讓民眾安全消暑。

水利局長宋德仁表示，轄管的四座戲水區包括三重大都會公園海世界、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場、以及新莊塭仔底濕地公園將會於6月8日提早開放，讓親子家庭於端午連假消暑玩水；文化局長張䕒育則說，陶博館原訂6月15日，將研議是否能提早一週。

另外汐止水返腳公園濕式遊戲場、新店十四張歷史公園水圳遊戲區、以及中和錦和運動公園戲水河道等由民政局與農業局共同管理的戲水地，也會同步研議是否提早開放民眾使用。江怡臻則提醒局處，天氣雖然持續升溫，但氣候仍不穩定，對於戶外戲水區的水質、換水頻率、安全及現場安全人員應多監督把關，提供市民孩童安全無虞的遊憩空間。