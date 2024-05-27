數據顯示，2024年前四個月的商品整體出口貨值較去年同期上升11.9％。同時商品進口貨值上升6.9％。

與2023年同期比較，今年4月份輸往亞洲的整體出口貨值上升15.7％。其中以馬來西亞增長38.4％最多、其次為泰國的33.2％、越南的22.1％、大陸的21.3％和菲律賓16.3％。另一方面，印度的整體出口額衰退28.5％、日本衰退13.5％。除亞洲以外，出口美國大17.1％，另，出口荷蘭和德國則分別衰退24.3％和21.5％。