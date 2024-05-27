數據顯示，2024年前四個月的商品整體出口貨值較去年同期上升11.9％。同時商品進口貨值上升6.9％。
與2023年同期比較，今年4月份輸往亞洲的整體出口貨值上升15.7％。其中以馬來西亞增長38.4％最多、其次為泰國的33.2％、越南的22.1％、大陸的21.3％和菲律賓16.3％。另一方面，印度的整體出口額衰退28.5％、日本衰退13.5％。除亞洲以外，出口美國大17.1％，另，出口荷蘭和德國則分別衰退24.3％和21.5％。
香港政府統計處27日最新公布，2024年4月份香港整體出口貨值為港幣3,787億元，年增11.9％，高於市場預期的7.6％；而進口貨值為港幣3,889億元，亦年增3.7％，但低於預期的6.8％。
數據顯示，2024年前四個月的商品整體出口貨值較去年同期上升11.9％。同時商品進口貨值上升6.9％。
與2023年同期比較，今年4月份輸往亞洲的整體出口貨值上升15.7％。其中以馬來西亞增長38.4％最多、其次為泰國的33.2％、越南的22.1％、大陸的21.3％和菲律賓16.3％。另一方面，印度的整體出口額衰退28.5％、日本衰退13.5％。除亞洲以外，出口美國大17.1％，另，出口荷蘭和德國則分別衰退24.3％和21.5％。
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